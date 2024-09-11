Aksaray'da sigortasız araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü: Deneme yaptım sadece Aksaray'da ehliyetsiz yakalanan sürücüye yapılan sorgulama sırasında otomobilin de sigortasız olduğu ortaya çıktı. Ehliyetsiz sürücü ise sorulan sorulara 'Biz ehliyete başvurduk ama daha alamadık ehliyeti. Ben de bir deneme yapayım dedim' sözleriyle cevap verdi.

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İHA

Aksaray’da ehliyetsiz yakalanan sürücünün ilginç savunması tepki çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Büyükbölcek Mahallesi üzerinde rutin devriye görevine çıktı.

HEM EHLİYETİ YOK HEM DE SİGORTASI

Ekipler, cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 MA 2018 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat sorulan S.R.K. (27) isimli yabancı uyruklu sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, araç plakasından sorgulama yapan trafik ekipleri ayrıca aracın sigortasının da bulunmadığını tespit etti.

"DENEME YAPTIM SADECE, SUÇ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Sorgulama esnasında gazetecilerin “Neden ehliyetsiz araç kullanıyorsunuz?” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü, “Biz ehliyete başvurduk ama daha alamadık ehliyeti. Ben de bir deneme yapayım dedim. Suç olduğunu biliyorduk ama ben deneme yaptım sadece. Yola çıkmıştım, şansımıza böyle denk geldi.” diye kendini savunmaya çalıştı.

26 BİN 654 TL CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç ruhsat sahibine 12 bin 977 TL ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 26 bin 654 TL para cezası kesti. Araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)