Aksaray'da silahlı ev sahibi kiracı tartışması: 1 tutuklama

Kiracı-ev sahibi tartışmasına bir yenisinin eklendiği kentte, ev sahibini silahla yaralayan kiracının akrabası, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artan kira fiyatları, ev sahibi ve kiracı tartışmalarına sebebiyet oluşturmaya devam ediyor.

Ülkenin her noktasında fahiş olarak artan kiralar, farklı tartışmalara sebep oluyor.

Aksaray'da yeni bir ev sahibi ve kiracı tartışması daha yaşandı.

Kısa süre önce kira zammı nedeniyle tartışan Fevzi Akpınar ile kiracısı 27 yaşındaki Yunus Emre Öztorun arasında, bu kez de aidat yüzünden tartışma çıktı.

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kiracının yakını ev sahibini vurdu

Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Yunus Emre Öztorun ile kardeşi Yaşar Öztorun, Fevzi Akpınar ile babası Bayram Akpınar’ı darbetti.

Yaşar Öztorun, Akpınar’ın ağabeyi İsmail Akpınar’ı da tabancayla sol kolundan vurdu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Yaşar Öztorun, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztorun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kolumdan yaralanarak hayatta kaldım"

DHA'nın haberine göre, tedavisi tamamlanan İsmail Akpınar'ın ilk ifadesinde, "Kavgada tabancayı göğsüme doğrulttuğunu görünce kolumla kendimi korumaya aldım. Kurşun koluma girmese göğsüme girecekti. Kolumdan yaralanarak hayatta kaldım." dediği belirtildi.

























