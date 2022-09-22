Petrol
90.53
0.78%
Euro
18.0763
0.26%
Dolar
18.3647
0.21%
Altın
986.6
0.01%
Borsa
3293
1.44%
Bitcoin
350.900
-1.35%
BTXN Coin
8.17
2.12%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Aksaray'da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı

    Kontrolden çıkan servis midibüsü, bir sitenin tel çitini devirdikten sonra ağaçlara çarptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför, hastanede yaşamını yitirdi.
    • 22.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı

    Aksaray'da, Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında, Hamza Oruç yönetimindeki servis midibüsü kontrolden çıktı.

    Midibüs, sitenin tel çitini devirip bahçedeki ağaçlara çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

    DHA’nın haberine göre; yapılan ilk kontrollerde sürücü Oruç'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Oruç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    3 öğrenci ile hostes, yara almadan kurtuldu

    Midibüsteki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu. Midibüs, çekiciyle site bahçesinden kaldırıldı.

    Aksaray da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı #1

    “Olayın etkisiyle elim ayağım titredi”

    Kazaya şahit olan seyyar sebze satıcısı Hatice Büge, “Ben sebze tezgahımda oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Yanımdan geçip aşağı doğru yuvarlandı. Şoförü aracın içerisinden çıkarttılar. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim. Aracın içerisinde 3 öğrenci ile hostes yara almadan kurtuldu.” diye konuştu.

    Aksaray da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı #2

    Aksaray da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti
    3. Sayfa

    Bursa'daki evine gelen gurbetçi eşyalarının satıldığını fark etti

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu
    3. Sayfa

    Bursa’da salıncakta sallanırken parmağı koptu

    Görüş Bildir