Aksaray'da şoför kalp krizi geçirdi, servis midibüsü kaza yaptı

Kontrolden çıkan servis midibüsü, bir sitenin tel çitini devirdikten sonra ağaçlara çarptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför, hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da, Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında, Hamza Oruç yönetimindeki servis midibüsü kontrolden çıktı.

Midibüs, sitenin tel çitini devirip bahçedeki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

DHA’nın haberine göre; yapılan ilk kontrollerde sürücü Oruç'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Oruç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 öğrenci ile hostes, yara almadan kurtuldu

Midibüsteki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu. Midibüs, çekiciyle site bahçesinden kaldırıldı.

“Olayın etkisiyle elim ayağım titredi”

Kazaya şahit olan seyyar sebze satıcısı Hatice Büge, “Ben sebze tezgahımda oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Yanımdan geçip aşağı doğru yuvarlandı. Şoförü aracın içerisinden çıkarttılar. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim. Aracın içerisinde 3 öğrenci ile hostes yara almadan kurtuldu.” diye konuştu.