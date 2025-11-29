Aksaray’da şoförün kaçtığı kazada sahte şoför planı tutmayan anne, gazetecilere saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün olay yerinden kaçması ve yakınlarının sahte sürücü göstermeye çalışması üzerine ortalık karıştı. Yaşanan gerginlik basın mensuplarına yönelik tehditlere kadar uzandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ ÇARPTI, SÜRÜCÜ KAÇTI

841. Sokak’ta Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen Baddal D. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile, karşı yönden gelen 68 BN 980 plakalı Peugeot çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot yan yattı. Peugeot’nun sürücüsü ise kazanın hemen ardından yaya olarak kaçtı.

Yabancı plakalı araçtaki bir kadın hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARDAN SAHTE SÜRÜCÜ OYUNU

Kaza yerinde ilginç bir girişime imza atan kaçak sürücünün yakınları, polisleri yanıltmaya çalışarak bir kadını “araç sürücüsü” olarak göstermeye çalıştı.

Polis işlemlere başlayacağı sırada, kazayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş balkondan bağırarak gerçek sürücünün olay yerinden kaçtığını söyledi. Bu ihbar üzerine ortam gerildi.

İTİRAF ETTİ: "OĞLUM KORKTU KAÇTI"

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla yakınlardan bir kadın, yaralanan kadına giderek “Oğlum arabada korktu ve kaçtı” diyerek itirafta bulundu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için vatandaşın çektiği görüntüler üzerinden inceleme başlattı.

GAZETECİLERE SALDIRI VE TEHDİTLER

Gerçek sürücünün kaçtığının anlaşılması üzerine öfkelenen yakınlardan bir kadın, hedefini bu kez görüntü almaya çalışan gazetecilere çevirdi.

Kadın, basın mensuplarının üzerine yürüdü, telefonlarını almaya çalıştı ve “Çekmeyeceksin, izin vermiyorum”, “Kırarım” diyerek hem sözlü hem fiziki tehditlerde bulundu. Gazetecilerin peşinden koşan kadın, onların fotoğraflarını çekerek de tehditlerini sürdürdü.

Yaşanan tüm gerginlik anbean kameralara yansıdı.

Kaçan sürücünün tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polis ekipleri inceleme başlattı.