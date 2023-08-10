Aksaray'da sokak köpeği hastanelik etti Sahipsiz köpeklerin ısırdığı 38 yaşındaki adam sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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AA

Başıboş köpek dehşeti binlerce can aldı...

Yaşanan olaylar her geçen gün artarken yeni olaylar da yaşanıyor.

Onlarca vatandaş sokaklarda gezen köpekler sebebiyle zor zamanlar geçirdi.

Bu kez olayın adresi Aksaray oldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde işten evine dönen Gökhan Kemal Bozlak'a (35), sahipsiz iki köpek saldırdı.

Çevredekiler köpeği uzaklaştırdı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozlak'ın, bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

Tedaviye alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.