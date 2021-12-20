Aksaray'da sokak ortasında silahlı saldırı

İş arkadaşıyla araç içerisinde oturup konuşan adama, “Evimin önünde duramazsın” diyen ev sahibi, çıkan tartışmada adamı ayağından vurdu.

Aksaray'da yaşayan Derya T. (33) ile Yusuf A. (37), kadına ait 16 RE 905 plakalı otomobil ile gezerken 3719 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin önünde durdu.

Burada bir süre sohbet eden iki arkadaşı gören ev sahibi, dışarı çıkarak Yusuf A.’ya evinin önünde duramayacaklarını söyledi.

SİLAHLA AYAĞINDAN VURULDU

Yola bir manisinin olmadığını ve çevreye rahatsızlık vermediğini belirterek uzaklaşmak istemeyen Yusuf A., ev sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ev sahibi yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf A.’ya 2 el ateş etti. Sol ayağından yaralanan Yusuf A. can havliyle araca binerek sürücülüğünü Derya T.’nin yaptığı otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kılıçaslan Mahallesi'ne kadar gelen iki arkadaş, burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN EV SAHİBİ ARANIYOR

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya şahit olan Derya T.’nin ön ifadesini aldı. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin peşine düştü.