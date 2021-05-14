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    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı

    Su kuyusuna düşen yavru köpekleri kurtarabilmek için AFAD ekipleri seferber oldu. Kuyunun yanına açılan çukurun içine giren personel, tünel kazarak kuyunun içindeki köpeklere ulaştı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 10:07
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    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı

    Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesindeki tarım arazilerinde bulunan 2 yavru köpek, kullanılmayan su kuyusunun içerisine düştü.

    Tarlada sulama yapan çiftçiler tarafından seslerinin duyulması üzerine fark edilen yavru köpekler için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Kuyunun girilemeyecek kadar küçük olması nedeni ile Yeşiltepe Belediyesi’nden kepçe talep edildi.

    Temin edilen kepçe ile kuyunun hemen yanına çukur açıldı.

    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı VİDEO

    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı #1

    TÜNEL KAZILDI

    AFAD personeli açılan çukura girip su kuyusuna alttan tünel açarak yavru köpeklere ulaştı.

    İpe bağlı kovalar ile çıkarılan yavrular, temizlenmelerinin ardından yeniden tarlaya bırakıldı.

    Yeniden düşmemeleri için açılan çukur ve kuyu kapatıldı.

    Yavru köpekleri fark eden 52 yaşındaki Yaşar Taşkın, “Önceden herhalde kör kuyuymuş, kapatmışlar ama geri sulayınca açılmış, Enikler nasıl olduysa düşmüş. Burada sulama yapıyorduk oğlum ile birlikte. Ses var diye buraya geldi. Bunların karnını doyurmuştu kuyumuzun başında. Sonra bunları nerede diye ararken buradan ses duymuş. Ses duyunca bakmış kuyu içinde enikler var. Sonra AFAD’a telefon etmiş. Belediyeden kepçe istedik reisten. Sağ olsun gönderdi, AFAD arkadaşlardan da Allah razı olsun. Geldiler çıkarttılar.” dedi. .

    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı #2

    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı #3

    Aksaray’da, su kuyusuna düşen köpekleri AFAD ekipleri kurtardı #4

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