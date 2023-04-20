Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

AA
Kanal kenarında oyun oynayan Afgan uyruklu 11 yaşındaki Zehra Özbek iddiaya göre aniden dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Özbek, sulama kanalından düşmesinin ardından kısa sürede akıntıda kayboldu.
Bunun üzerine ekipler bulunması için sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.
12 kilometre arama yapıldı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri, AFAD dalgıç ekipleri kanalın 12 kilometrelik kısmında arama yaptı.
Cansız bedenine ulaşıldı
İtfaiye ekipleri kanalın geçtiği merkez ilçeye bağlı Sapmaz köyünde Özbek'in cenazesine ulaştı.
Özbek'in cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.