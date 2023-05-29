DHA
Aksaray merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında Enes Akgün yönetimindeki hafif ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu.
Kazada sürücü Enes Akgün (23) ve yanında bulunan Nevzat Göktaş (40) yaralandı.
Yaralılar ihbarla çağrılan AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartıldı.
Hastanede can verdi
Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nevzat Göktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.