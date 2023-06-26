Aksaray'da takla atan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinden Aksaray merkez istikametine seyreden Mustafa A. (24) idaresindeki otomobil rampadan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ramazan T. (25) araçta sıkıştı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzenine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler sıkışan 2 yaralıyı araçtan çıkarttı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.