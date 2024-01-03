Aksaray'da takla atan otomobilde 1 kişi öldü

DHA
Aksaray'da Konya kara yolunun 50. kilometresinde Erzincan'dan Antalya'ya giden Mehmet Özdemir (41) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip takla attı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken araçtaki Sedat Şahin (43), olay yerinde yaşamını yitirdi.
3 yaralı
Sürücü Mehmet Özdemir ile arkadaşları Kürşat Gündüz (45) ve Fatih Can (43) yaralandı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sedat Şahin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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