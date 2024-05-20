Aksaray'da ilginç saldırıda neye uğradığını şaşıran adam, hastanelik oldu.
Saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda çalıştığı inşaata gitmek için kaldırımda yürüyen işçi Mehmet Vurgun’a tanımadığı Görkem Ş., arkasından yaklaşık yumrukla kafasına vurdu.
Baygınlık geçirdi
Görkem Ş., aldığı darbe ile yere düşen Vurgun’u darbetmeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalıp yere yığılan Vurgun, baygınlık geçirdi.
Saldırgan gözaltına alındı
Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Görkem Ş.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Ağır yaralı olarak tedaviye alındı
Mehmet Vurgun ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vurgun'un durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Daha önce de başka bir vatandaşa saldırmış
Ruh sağlığı bozuk olduğu öne sürülen Görkem Ş.’nin, daha önce de tanımadığı bir kişiye saldırıp darbettiği öğrenildi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Görkem Ş., kendini görüntüleyen basın mensuplarına zafer işareti yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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