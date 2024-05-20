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Aksaray'da tanımadığı bir şahıs tarafından darbedildi: Hastanelik oldu

Aksaray'da tanımadığı bir şahıs tarafından darbedildi: Hastanelik oldu İşe gitmek için yolda yürüyen adam, tanımadığı kişi tarafından uğradığı saldırıda baygınlık geçirerek hastanelik olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın ruh sağlığının bozuk olduğu öne sürüldü.