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- Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı müzisyeni bıçakla öldüren şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
- DHA
- 25.11.2020 - 15:00
Dün saat 20.30 sularında Aksaray'ın Kümbet köyünde yaşayan Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir Görmüş'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı.
Kanlar içinde kalan Görmüş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akldırıldı.
KURTARILAMADI
Görmüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİ, KAÇARKEN YAKALANDI
Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.