Euro
9.4584
-0.69%
Dolar
7.9579
-0.59%
Altın
463.33
-0.4%
Borsa
1.341
1.5%
Bitcoin
153.973
1.12%
EXEN Coin
11.06
-2.21%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü

    Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı müzisyeni bıçakla öldüren şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 15:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü

     

    Dün saat 20.30 sularında Aksaray'ın Kümbet köyünde yaşayan Tolunay A., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Tecir Görmüş'ü karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı.

    Kanlar içinde kalan Görmüş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Görmüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    ŞÜPHELİ, KAÇARKEN YAKALANDI

    Kaçan Tolunay A. da jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yakalandı.

    Aksaray da tartıştığı müzisyeni bıçaklayarak öldürdü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir