Aksaray'da telefon dolandırıcılarına para kaptıran muhtar Nakkaş Mahallesi muhtarı Kamil Bayrak, ocak ayında telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişiye iki bankadan çekip gönderdiği 370 bin liranın kredisini ödüyor.

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DHA

Alo polis-savcı yalanı yine binlerce liralık dolandırıcılığa neden oldu.

Bu kez adres Aksaray...

Nakkaş Mahallesi’nin muhtarı Kamil Bayrak'ı, geçen ocak ayında telefonla arayan kişi, kendini savcı olarak tanıtıp, ‘Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz’ diye kandırdı.

Dolandırıcı, Bayrak'ın 370 bin lirasını aldı.

Kamil Bayrak, dolandırıcıya gönderdiği parayı, iki ayrı bankadan 24 ve 36 ay vadeli krediler çekerek yönlendirildiği hesaba yatırdığını belirtti.

"Ben mahalle sakinlerini uyarırdım beni de kandırdılar"

Dolandırıcının halen bulunamadığını ve kendisinin de kredi taksitlerini ödemeye devam ettiğini ifade eden Bayrak, şunları söyledi:

Ben mahallemde, bütün insanlara sizi arayan ve kendini savcı, polis, jandarma ve hakim gibi ünvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin diye uyarılarda bulunurdum.



Beni arayanlara da inanmaz ve suratına kapatırdım. Bu sefer ben de inandım ve beni de dolandırdılar. Dolandırıcılık olayı 24- 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Muhtarlıkta otururken bana telefon geldi. ‘Cumhuriyet Başsavcılığından arıyoruz’, dediler.



‘Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz’ dediler. 'Ben 15 yıllık muhtarım. Ben senin savcı olduğuna nasıl inanayım' dedim. ‘Seni bir imzayla görevden alırım. Benim sicil numaramı yaz ve polisi ara teyit et, ben de konuşmayı hoparlörden dinleyeceğim’ dedi. Bir şekilde beni de inandırdı.'

İki bankadan toplam 370 bin TL kredi çekti

Arayan kişinin, operasyon kapsamında devlete ait paradan hesabına para aktaracaklarını söyleyip, hesap bilgilerinin alındığını belirten Bayrak, ''Bana operasyon kapsamında hesabıma para yatıracaklarını söyledi. Bu şekilde bir şebekeyi çökerteceklerini ifade etti. Çalıştığım bankaları söyledim. Ona hesap numaramla, şifrelerini söyledim. 'Bu olayı kimseye söyleme' dedi.

Sonra benim hesap bilgilerim doğrultusunda bankalardan kredi talebinde bulunmuşlar. Sonra iki bankadan beni aradılar. Ben de kredi için bankadan arayanlara onay verdim. Bir bankadan 210 bin diğer bankadan da 160 bin lira 24 ve 36 ay vadelerle kredi çektim.

Bu paraları da yönlendirdikleri hesaba yatırdım. İki gün boyuncu dolandırıcılar sürekli beni aradı. Hesaplarına para yatırdıktan sonra bir daha izlerine rastlamadım. Gidip şikayetçi oldum. Henüz şüpheli veya şüpheliler bulunmadı.

Ben bu şekilde dolandırıldığımı bilsem evet demezdim. Toplamda 370 bin liram gitti. Masrafı ve faiziyle birlikte 450-500 bin lira borçlandım. Şu anda kredinin borcunu ödemekte zorluk çekiyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)