Petrol
95.78
-0.43%
Euro
18.0069
-0.12%
Dolar
18.5834
0.04%
Altın
994.03
-0.27%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.868
-1.86%
BTXN Coin
8.26
-11.08%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Aksaray'da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi

    Polisi görünce ters yola girip kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanınca, “Arabanın bağlanması var” deyip polislerden helallik istedi.
    • 11.10.2022 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi

    Tacin Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı.

    Kısa süren kovalamacada yakalandılar

    Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı. Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. (27) ile akrabası İbrahim A. (26) araçtan zorla indirilirken, araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı.

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #1

    "Arabanın bağlaması vardı, hakkınızı helal edin"

    Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç sürücüsü Ayhan A. “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna “Amirim arabanın bağlaması var. Kur’an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok” dedi. Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A. arama yapan polis memurlarına "Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #2

    Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı. Polisten kaçan sürücüye, muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL ve sigortasız araç kullanmaktan 196 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #3

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #4

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #5

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #6

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #7

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #8

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #9

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #10

    Aksaray da ters yola girip polisleri peşine takan sürücü, yakalanınca helallik istedi #11


    Yargıtay kargoda kırılan ürünün parasını tahsil etmenin sırrını açıkladı
    Gündem

    Yargıtay kargoda kırılan ürünün parasını tahsil etmenin sırrını açıkladı

    24 yaşındaki Enock kalp sorunu nedeniyle futbolu bıraktı
    Dünyadan futbol

    24 yaşındaki Enock kalp sorunu nedeniyle futbolu bıraktı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir