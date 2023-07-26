Aksaray'da tır şoförü direksiyon başında uyudu: 3 tıra çarptı, 4 kişi yaralandı Direksiyon başında uyuklayan tır şoförü , park halindeki 3 tıra çarpmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, tırlarda yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı.

DHA

Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu kez de saat 05.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Alayhan kavşağı yakınlarında bir tır şoförü dehşet saçtı.

İstanbul’dan Mersin’e kargo götüren 24 yaşındaki Sefa Demir yönetimindeki tır, yolun sağında, park halinde duran 3 tıra çarptı.

4 kişi yaralandı

Kazada Sefa Demir ve yanındaki Sedat Muhan (24) ile diğer tırlardaki Bayram Tümkaya (46) ve Fahri Tümkaya (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır şoförü sıkıştı

Tırlarda yükle malzemeler etrafa saçılırken, araçta sıkışan yaralı sürücü Sefa Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Direksiyon başında uyudum"

Sürücü Sefa Demir, polise verdiği ilk ifadesinde, ''İstanbul'dan Mersin'e kargo götürüyordum. Direksiyon başında uyudum ve çarptım'' dedi.