Aksaray'da tır, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Aksaray- Nevşehir kara yolu 38’inci kilometresinde Cengiz Poyraz yönetimindeki 34 FYP 055 plakalı tır, aynı yöne giden Furkan Koca yönetimindeki 50 LF 452 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada traktör sürücüsü Furkan Koca ile annesi Havva Koca yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Yaralılardan Havva Koca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Furkan Koca’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Tır şoförü gözaltına alındı
Polis, kaza sonrası tır şoförü Cengiz Poyraz’ı gözaltına aldı.