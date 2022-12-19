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- Aksaray’da tıra arkadan çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Aksaray’da tıra arkadan çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobiliyle tıra arkadan çarpan 28 yaşındaki uzman çavuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzman çavuşun, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
- 19.12.2022 - 10:43
- Güncelleme : 19.12.2022 - 10:55
Diyarbakır Silvan’da görevli olan uzman çavuş Kadir Çınar, yönetimindeki 35 AZ 8793 plakalı otomobille Aksaray-Adana yolunun 25'inci kilometresinde Oktay Dönmez'in kullandığı 06 EB 7211 plakalı tıra arkadan çarptı.
Hurdaya dönen otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü Çınar, ağır yaralandı.
Kurtarılamadı
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çınar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Memleketinde toprağa verilecek
Uzman çavuş olarak 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın, bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.