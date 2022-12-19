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Aksaray’da tıra arkadan çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

Aksaray’da tıra arkadan çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

Otomobiliyle tıra arkadan çarpan 28 yaşındaki uzman çavuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzman çavuşun, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.