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- Aksaray’da, tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Aksaray’da, tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan tırda, tır şoförü M.A.’nın tedirgin halleri dikkat çekti. KOM ekipleri tarafından tırda yapılan aramalarda, 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
- İHA
- 14.09.2021 - 10:33
- Güncelleme : 14.09.2021 - 10:41
Aksaray’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından rutin yol kontrolleri yapıldı.
Çalışmalar sırasında bir tır, şüphe üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolleri sırasında, tır şoförü M.A.’nın tedirgin hali dikkat çekince, KOM ekipleri tırda aramalar yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda 900 adet koli içinde, 45 bin paket halinde 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan tır şoförü M.A., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.
Tutuklanan M.A., Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.