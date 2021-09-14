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Aksaray’da, tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Aksaray’da, tırda 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan tırda, tır şoförü M.A.’nın tedirgin halleri dikkat çekti. KOM ekipleri tarafından tırda yapılan aramalarda, 9 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.