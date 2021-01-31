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    Aksaray'da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı

    Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 55 yaşındaki dedenin yüzüne ve eline dikiş atıldı.
    • AA
    • 31.01.2021 - 15:06
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    Aksaray'da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı

    Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi İnci Sokak'taki müstakil evde oturan Ergün Eke (56), torunlarını ekmek almaya markete gönderdi.

    Markete gitmek üzere dışarı çıkan torunlarına bir sokak köpeğinin yaklaştığını gören Eke, aşağı inerek köpeği uzaklaştırmak istedi.

    Bu sırada köpeğin saldırısına maruz kalan Eke, kafasından ve elinden yaralandı.

    “YÜZÜME VE ELİME DİKİŞ ATTILAR”

    Çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek Eke'yi sokak köpeğinden kurtardı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Eke, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin üzerine atlamasıyla yere düştüğünü belirterek, "Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. İlçemizde sokak köpeği çok. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar." diye konuştu.

    Aksaray da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı #1

    TORUNLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

    Ergün Eke'nin torunu Dilek Öngün ise markete ekmek almaya giden küçük kardeşlerinin sokak köpeğinin saldırısına uğradığını, dedesinin de kardeşlerini kurtarmaya çalıştığı sırada yaralandığını anlattı.

    Aksaray da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı #2

    Aksaray da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı #3

    Aksaray da torunlarını korumak isteyen dedeye sokak köpeği saldırdı #4

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