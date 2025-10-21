Aksaray'da tükürük kavgasında alkollü şahsı sakinleştiremediler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray merkez Hamidiye Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra yere tükürdüğü iddia edilen şahıs ile buna tepki gösteren kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda alkollü şahıs yaralanırken kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakınları alkollü şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Bir türlü sakinleşmeyen şahıs, sürekli olarak karşı tarafa saldırırken yine polis ve yakınları tarafından engellendi.

5 GÖZALTI

Yaralanan şahsa olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.