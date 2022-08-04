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- Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü
Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü
- 04.08.2022 - 12:43
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:52
Aksaray’dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından U dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki tırın dorsesine çarpıp takla attı.
Otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık kazada yaşamını yitirirken, Elif Işık ise yaralı olarak kurtuldu.
Elif Işık, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tır şoförü gözaltına alındı
Ölenleri cenazeleri ise otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın ardından tır şoförü Erol Gökçil, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza tutanağı hazırlandı
DHA’nın haberine göre; polisin kaza tutanağında, tır şoförü Erol Gökçil’in öncelik hakkı olan Şeref Işık’ın otomobiline yol vermediği, Şeref Işık‘ın ise dönemece yaklaşırken hızını azaltmadığının belirlendiği ifade edildi.