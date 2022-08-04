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    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü

    Refüj aralığından U dönüşü yaparken tıra çarpan Şeref Işık idaresindeki otomobil, takla attı. Otomobil içindeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 04.08.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:52
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    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü

    Aksaray’dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından U dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki tırın dorsesine çarpıp takla attı.

    Otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık kazada yaşamını yitirirken, Elif Işık ise yaralı olarak kurtuldu.

    Elif Işık, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Tır şoförü gözaltına alındı

    Ölenleri cenazeleri ise otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın ardından tır şoförü Erol Gökçil, polis tarafından gözaltına alındı.

    Kaza tutanağı hazırlandı

    DHA’nın haberine göre; polisin kaza tutanağında, tır şoförü Erol Gökçil’in öncelik hakkı olan Şeref Işık’ın otomobiline yol vermediği, Şeref Işık‘ın ise dönemece yaklaşırken hızını azaltmadığının belirlendiği ifade edildi.

    Aksaray da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü #1


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