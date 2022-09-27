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    Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok

    Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin, sürücünün üzerinde ise 43 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü, "Benim uyuşturucu ile alakam yok" diye ağladı.
    • 27.09.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:12
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    Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok

    Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri, kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yaptı. Hacı Hasanlı Mahallesi, Kalealtı Caddesi’nde, şüpheli bir otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu.

    Uygulama noktasında durdurulan araç, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı.

    Araçtan ve üzerinden uyuşturucu çıktı

    Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Sürücü Emin Volkan G.'nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok ViDEO

    Aksaray da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok #1

    Yüzünü kapatarak ağladı

    Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, işlemlerin tamamlanması için bir sandalyeye oturtuldu. Burada elleriyle yüzünü kapatan sürücü bir süre ağladı.

    “Uyuşturucuyla benim alakam yok”

    İHA’nın haberine göre; Emin Volkan G., kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Ticaretini yapmıyorum ağabey, uyuşturucuyla benim alakam yok.” dedi.

    Sigarasını uyarılara rağmen söndürmedi

    Ardından olay yerine çağırılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerine teslim edilen sürücü, bu kez de polis memurlarının uyarısına rağmen içtiği sigarayı uzun süre elinden atmadı.

    Araç kapısının önünde polis memurlarını bekleten sürücü daha sonra araca bindirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok #2

    Aksaray da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok #3

    Aksaray da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok #4

    Aksaray da uyuşturucu ile yakalanınca ağladı: Benim alakam yok #5


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