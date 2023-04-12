Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.
Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Ekipler tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alıyor.
Başarılı operasyonun adresi bu kez de Aksaray oldu.
2 şüpheli takibe alındı
Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsı takibe aldı.
Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Eroin maddesi yakalandı
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 847,62 gram eroin maddesi ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
Olayla ilgili emniyette sorgulanan Y.A. (44) ve M.E. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.