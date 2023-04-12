Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2 kişinin yakalandığı operasyonda 847,62 gram eroin maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ekipler tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alıyor.

Başarılı operasyonun adresi bu kez de Aksaray oldu.

2 şüpheli takibe alındı

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsı takibe aldı.

Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Eroin maddesi yakalandı

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 847,62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili emniyette sorgulanan Y.A. (44) ve M.E. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.