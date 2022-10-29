Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik 58 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alınırken, 16'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aksaray'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı...

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 3 ay önce 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3 ay boyunca 58 şahıs üzerinde teknik ve fiziksel takip yaptı.

Yapılan takiplerde yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri 58 ayrı adrese operasyon yaptı.

Farklı uyuşturucu maddeleri yakalandı

Evlerde yapılan aramalarda 168,62 gram eroin maddesi, 3 kilo 244 gram esrar maddesi, 324,22 gram metamfetamin maddesi, 72,43 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8 adet ectasy hap, 9 kök Hint keneviri, 12,77 gram kenevir tohumu, 74,75 gram skunk maddesi, 564 adet sentetik hap, 6 tabanca, 1 tüfek ve bunlara ait mermi ve fişekler, 7 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

58 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 şüphelinin işlemleri devam ediyor

İHA'nın haberine göre, 10 şüpheli de Cumhuriyet Savcılığından serbest kalırken, 14 şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.