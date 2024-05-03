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Aksaray'da yağ fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip müdahale etti

Aksaray'da yağ fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip müdahale etti Henüz bilinmeyen bir nedenle yağ fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.