DHA
Aksaray'da korkutan yangın...
Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında, saat 07.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler fabrikayı sardı
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Patlama sesleri yükseldi
Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden de polis ekipleri istendi.
Çalışmalar devam ediyor
Fabrikadaki hasar henüz tespit edilememişken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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