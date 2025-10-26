Aksaray'da yasal sınırın 8 kat üstünde alkollü olan şahıs kaza yaptıktan sonra kahveye gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ali A. (47), 68 ABZ 854 plakalı Fiat Kartal marka otomobiliyle Yeşilova beldesine gitmek üzere yola çıktı.

Aşırı alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, Selçuk Bulvarı’ndan E-90 kara yoluna, oradan da Konya yolu kavşağından Yeşilova istikametine yöneldi.

DEFALARCA KAZA TEHLİKESİ ATLATTI

Zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü, birkaç kez kazayı kıl payı atlattı. Tehlikeli anlar, bir motosikletlinin kask kamerasına anbean kaydedildi.

Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra park halindeki 68 ADU 724 plakalı otomobile çarpan Ali A., kazayı yara almadan atlattı.

Çarpışma anı ve sürücünün araç içindeki sözleri de görüntülere yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin “Alkollü müsün?” sorusuna olumsuz yanıt veren Ali A., aracı yol kenarına bırakarak hemen yakınındaki kahveye geçti. Hiçbir şey olmamış gibi çay içip sohbet eden sürücüyü gören polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Polisin “Ehliyetini göster” talebine karşılık Ali A., aracı kendisinin kullanmadığını, bir arkadaşının direksiyonda olduğunu iddia etti.

Kask kamerası görüntüleri izletilmesine rağmen iddiasında ısrar eden sürücü, “Komutanım, aracım arkadaştaydı, o vurup kaçmış. Ben çay içiyorum, şahitliğinizi tutun” dedi.

Kendisine uzatılan alkolmetreye üflemeyi reddeden Ali A., kısa süre sonra “Pavyondan çıktım, içki içiyorum” diyerek alkol aldığını itiraf etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

EHLİYETİNE 4 YIL EL KONULDU

Hastanede yapılan kan testinde 3.96 promil alkollü olduğu tespit edilen Ali A.’nın, 2022 yılında da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, alkolmetreye üflememekten 26 bin 557 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 11 bin 622 lira olmak üzere toplam 38 bin 179 lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullandığı için 4 yıl süreyle el konuldu.

Ali A., hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.