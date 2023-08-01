Aksaray'da yaşlı adam, pazarcıları sahte parayla dolandırmaya çalıştı Semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan 67 yaşındaki şahıs, bir esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalanırken şahsın üzerinden 10 bin TL sahte para çıktı.

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İHA

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Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Aksaray'da pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı.

Sahte 200 ve 100 TL’lik banknotlar veren şahıs, hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı.

Esnaf durumu anladı

4. tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C., bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

Esnafla tartışan Y.C.’yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı.

Ekipler olay yerine geldi

Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu tespit etti.

10 bin TL sahte para yakalandı

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri, 200 ve 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.