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    Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı

    Aracının yanında cesedi bulunan öğrenci servisi sürücüsünün amcası tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan amcanın ise tutuklandığı bildirildi.
    • 05.01.2023 - 08:52
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    Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı

    Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, Hıdırlı köyündeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan 27 yaşındaki Kenan Özcan, önceki gün saat 18.00 sıralarında 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.

    İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    5 kurşunla öldürüldü

    Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi.

    Jandarmanın incelemesinde Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.

    Olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın 53 yaşındaki amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti.

    Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı #1

    Gözaltına alındı

    Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

    Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı #2

     

    Tutuklandı

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşır Özcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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