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- Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı
Aksaray’da yeğenini öldüren amca tutuklandı
- 05.01.2023 - 08:52
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, Hıdırlı köyündeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan 27 yaşındaki Kenan Özcan, önceki gün saat 18.00 sıralarında 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 kurşunla öldürüldü
Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi.
Jandarmanın incelemesinde Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın 53 yaşındaki amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti.
Gözaltına alındı
Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşır Özcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.