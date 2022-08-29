Aksaray'da yol kenarında yürüyen yaşlı kadın, kamyonun altında kaldı

Aksaray'da geri geri gelen kamyonun altında kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Şifahane Mahallesi 3152 İstiklal Sokak'ta meydana gelen olayda, mahallede yapılan yollardaki altyapı çalışmasına kum ve moloz taşıyan Recep Y. (55) idaresindeki 06 GD 3311 plakalı Mercedes-Benz marka kamyon, çalışma alanına geri geri geldiği esnada yol kenarında elinde su şişeleri ile yürüyen Kiraz Çelik'e (60) çarptı.

Geri geri gelen kamyonun altında kaldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, kamyonun altında kalarak can verdi. Geri geri gitmeye devam ettikten sonra yaşlı kadının cansız bedenini gören sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.

Kamyon şoförü gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.