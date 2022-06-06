Aksaray'da yol verme kavgasında, masat ve bıçakla saldırdılar

Yol verme kavgasında aracından inen sürücü Ramazan Uslu ve yanındaki 2 arkadaşı, bıçak ve masatla saldırıya uğradı. Yaralılar, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Aksaray’da, Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan Ramazan Uslu (26), yol verme nedeniyle başka bir sürücüyle tartışma yaşadı.

Uslu ve diğer sürücü, araçlarından inip tartışmaya devam etti.

Kavgaya, tarafların arkadaşları da katıldı.

DHA’nın haberine göre; kavgada Ramazan Uslu, sağ kolunun altı ve karnından, yanındaki arkadaşlarından Arif Yaşkeçeli (24) sırtından bıçakla, Berkay Pişkin (23) ise masatla başından yaralandı.

Yaralılar kanlar içinde kaldı, saldırganlar kaçtı

Kanlar içinde yere yığılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.