Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 34 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza sürücünün uyuması neticesinde gerçekleşti.

AA & Ensonhaber

Aksaray'da feci kaza...

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde Hannan S. idaresindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

"İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor"

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 2 vefatımız, 6 ağır olmak üzere 34 yaralımız var. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Ölülerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

"Denize düştüğümüzü zannettim"

Yaralı yolculardan Elif Arık, Adana'dan İstanbul'a kızını ziyarete gittiğini anlatarak kazayla ilgili şunları kaydetti: