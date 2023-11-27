Aksaray'da yolda bulunan Cumhuriyet altınlarını polise teslim etti Akaryakıt istasyonu kasiyeri Alper Apaydın, bir kişinin yolda bulup kendisine verdiği 2 Cumhuriyet altınını polise teslim etti.

DHA

Aksaray'da Merkez Tacın Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun kasiyeri Alper Apaydın'ın yanına gelen müşteri, istasyonun yakınlarında altın bulunduğunu ve acelesi olduğu için gitmesi gerektiğini söyledi.

Müşteri, 2 Cumhuriyet altınını Apaydın'a teslim edip, akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Kasiyer Alper Apaydın ise polise haber verdi.

"Altınları, sabah işe geldiğimde bir vatandaş 'acil işim var' deyip bana teslim etti"

Gelen polis ekipleri, yaklaşık 25 bin lira değerindeki 2 altını tutanak karşılığı teslim alarak, Apaydın’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Apaydın, "Altınları, sabah işe geldiğimde bir vatandaş 'acil işim var' deyip bana teslim etti. Ben de polis ekiplerine arayarak durumu bildirip, altınları teslim ettim. Kaybeden kişiler Aksaray Polis Merkezi'ne polise başvurulabilir. Emanete teslim ettiğim için çok mutluyum.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)