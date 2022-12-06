- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aksaray'da zincirleme kaza meydana geldi
Aksaray'da zincirleme kaza meydana geldi
- 06.12.2022 - 12:13
- Güncelleme : 06.12.2022 - 12:20
Aksaray'da 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.
Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.
Özkan Güzel (36) yönetimindeki otomobil, kavşakta Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı otomobil ve Dursun Görgülü'nün (58) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla attı
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Güzel'in otomobili, takla atarak ters döndü. Zincirleme kazada Özkan Güzel ve Durgun Görgülü ile Hakan Gülbahar ve aracındaki eşi Esra Gülbahar (31), kızı Duru Gülbahar (1) yaralandı.
Aksaray'da zincirleme kaza ViDEO
Hastanede tedaviye alındılar
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan Güzel, ekipler tarafından ters dönen araçtan çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre, sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.