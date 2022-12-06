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    Aksaray'da zincirleme kaza meydana geldi

    Araçlar, çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
    • 06.12.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:20
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    Aksaray'da zincirleme kaza meydana geldi

    Aksaray'da 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

    Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

    Özkan Güzel (36) yönetimindeki otomobil, kavşakta Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı otomobil ve Dursun Görgülü'nün (58) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle takla attı

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Güzel'in otomobili, takla atarak ters döndü. Zincirleme kazada Özkan Güzel ve Durgun Görgülü ile Hakan Gülbahar ve aracındaki eşi Esra Gülbahar (31), kızı Duru Gülbahar (1) yaralandı.

    Aksaray'da zincirleme kaza ViDEO

    Hastanede tedaviye alındılar

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan Güzel, ekipler tarafından ters dönen araçtan çıkarıldı.

    DHA'nın haberine göre, sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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