Aksaray'daki düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı

Aksaray'da gerçekleştirilen düğünde maganda dehşeti yaşandı.
Düğün, asker eğlencesi gibi özel günlerde magandalara göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere sivil jandarma ekipleri yerleştirdi.
Misafir gibi düğüne giden ve burada düğünü izleyen jandarma ekipleri her hangi bir olumsuzluğu geçit vermezken, özellikle düğün magandalarına göz açtırmıyor.
Magandayı yakaladılar
Salarıalaca köyünde yapılan düğüne de misafir gibi katılan jandarma ekipleri bir şahsın tüfekle havaya ateş etmesi üzerine harekete geçerek şahsı gözaltına aldı.
Yurtdışından geldiği öğrenildi
Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfeğe el koyan jandarma ekipleri M.Ö. isimli şahsın sorgulamasında yurtdışında yaşadığı, düğün için izinli olarak memleketi Aksaray’a geldiğini belirledi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
"Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edilecektir"
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler kullanıldı;
Sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence faaliyetlerini icra etmeleri için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir.