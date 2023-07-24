Aksaray'daki düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı Düğüne misafir gibi giren jandarma ekipleri yurtdışından geldiği belirlenen şahsı yakaladı. Yurtdışından düğün için Aksaray'a geldiği belirlenen maganda gözaltına alındı.

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İHA

Aksaray'da gerçekleştirilen düğünde maganda dehşeti yaşandı.

Düğün, asker eğlencesi gibi özel günlerde magandalara göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere sivil jandarma ekipleri yerleştirdi.

Misafir gibi düğüne giden ve burada düğünü izleyen jandarma ekipleri her hangi bir olumsuzluğu geçit vermezken, özellikle düğün magandalarına göz açtırmıyor.

Magandayı yakaladılar

Salarıalaca köyünde yapılan düğüne de misafir gibi katılan jandarma ekipleri bir şahsın tüfekle havaya ateş etmesi üzerine harekete geçerek şahsı gözaltına aldı.

Yurtdışından geldiği öğrenildi

Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfeğe el koyan jandarma ekipleri M.Ö. isimli şahsın sorgulamasında yurtdışında yaşadığı, düğün için izinli olarak memleketi Aksaray’a geldiğini belirledi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

"Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edilecektir"

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler kullanıldı;