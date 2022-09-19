Aksaray'daki hırsızdan şaşırtan savunma

Bir evin bahçesinden araç çalan zanlılardan 1'i, gazetecilerin "neden çaldınız" sorusuna, "Ne biliyorsun, yanımda mıydın?" diye karşılık verdi.

Aksaray'ın Topakkaya beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Zahir Cumali'nin, aracı çalındı.

Müstakil evin bahçesinden çalınan otomobil, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, İstihbarat Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurdu.

3 şüpheli tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yapan ekipler, kısa sürede aracı çalan 3 şahsın kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen Mehmet K. (28) Mustafa K. (27) ve Hamza Ali M. (21) isimli şahısların peşine düştü.

Hırsızlar adliyeye sevk edildi

Şahısların çaldıkları araçla Aksaray merkeze geldiğini belirleyen özel ekip, yaptığı çalışmayla şahısların saklandığı ikameti belirledi. Bunun üzerine ikamete düzenlenen operasyonda 3 şahıs, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İkamet ve bahçesinde yapılan aramada çalınan otomobil de jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

"Ne biliyorsun, yanımda mıydın çalarken?

Adliyeye getirilen 3 şüpheliden biri gazetecilerin “Neden çaldınız” sorusuna, “Ne biliyorsun, yanımda mıydın çalarken?” diye tepki gösterdi. 3 şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç, sahibine teslim edildi

Operasyonun ardından jandarma ekiplerince bulunan çalınan otomobil, sahibi olan Zahir Cumali’nin evine götürüldü.

"Varımız yoğumuz bu arabaydı"

Araç sahibi Cumali, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ederim. Bizim varımız yoğumuz bu arabaydı. Çalındı ama çok kısa bir zamanda jandarmamız büyük bir ekip oluşturarak bizim arabamızı bulup verdiniz. Size minnettarız, ellerinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Benim çocukları okula götürüp getirdiğim buydu. Mağdur olmuştuk. Bizim mağduriyetimizi giderdiniz ellerinize sağlık” dedi.

Babasının yanında jandarma ekiplerini karşılayan 10 yaşındaki Büşra Cumali ise ekiplere sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür etti. Küçük Cumali, heyecanla karşıladığı jandarma ekiplerine “Büyüyünce ben de jandarma olacağım” dedi.