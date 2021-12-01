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Aksaray'daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi

Aksaray'daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi

Torununa bakmak üzere yola çıkan Arife Demir geçirdiği kazada can verdi. Demir'in kızı ise olay bölgesinden geçerken, kazayı geçiren kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.