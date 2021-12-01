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    Aksaray'daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi

    Torununa bakmak üzere yola çıkan Arife Demir geçirdiği kazada can verdi. Demir'in kızı ise olay bölgesinden geçerken, kazayı geçiren kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:34
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    Aksaray'daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi

    Aksaray'da yaşayan 57 yaşındaki Arife Demir, torununa bakmak için kızı Pınar Kaya'nın evine doğru yola koyuldu.

    Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Arife Demir'e, Mustafa S.  kontrolündeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde Arife Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Aksaray daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi #1

    ÖLEN KİŞİNİN ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

    Bu sırada çocuklarından birini okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

    Yanındaki kızına sarılıp gözyaşı döken Pınar Kaya'yı, polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

    Aksaray daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi #2

    "BİR ANDA YOLA ÇIKTI"

    Gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S., gazetecilere ''Kadın bir anda yola çıktı.'' dedi.

    Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    Aksaray daki kazada ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi #8

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