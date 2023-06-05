Aksaray'daki liseli bacağından bıçaklandı Öğle yemeği molasında okuldan çıkan Serkan F., tartıştığı kişi tarafından sol bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Aksaray'daki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan F., öğle yemeği molasında okulun önüne çıktı.

Burada Serkan F. ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

Bacağından bıçaklandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan F., sol bacağından bıçakla yaralandı.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.