Aksaray'daki magandalar düğünde kurşun yağdırdı Düğünlerdeki magandalara yönelik başlatılan operasyonlar hızla devam ederken 3 kişi suçüstü yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün merasimleri sıklaştı.

Başlayan düğün sezonu ve beraberinde ortaya magandalar da çıktı.

Magandalara karşı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere sivil jandarma ekipleri konuşlandırıldı.

Düğünlere misafir gibi girip inceleme yapılıyor

Düğünlerde misafir gibi izleme yapan sivil jandarma ekipleri oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem alırken, özellikle havaya ateş açan magandaların izini sürüyor.

3 kişi suçüstü yakalandı

Bu çerçevede bir köy düğününde izleme yapan sivil jandarma ekipleri, 3 şahsı ruhsatsız tabancalarla havaya ateş açarken suçüstü yakaladı.

Düğüne katılan onlarca insanın içinde herkesin hayatını tehlikeye atarak havaya ateş açan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tabanca ve mermi ele geçirildi

Şahısların üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, tabancalarla birlikte 626 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, tabanca ve mermilere el konuldu. Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet çerçevesinde tahkikat başlatıldı.