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    Aksaray’daki sevgilisine, Hollanda’dan pelüş ayı ile esrar gönderdi

    Kargo ile gönderilen pelüş ayının içinde esrar maddesi çıktı. Kargoyu teslim alan Cebrail K. isimli şahıs suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:24
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    Aksaray’daki sevgilisine, Hollanda’dan pelüş ayı ile esrar gönderdi

    Aksaray’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Hollanda’dan Aksaray’a kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    Kargoyu takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, kargonun şubeye gelmesiyle birlikte kargo sahibini beklemeye başladı.

    Jandarma, kargo sahibi Cebrail K.’nin (38) koliyi almaya gelmesiyle operasyon için harekete geçti.

    PELUŞ AYIDAN ESRAR ÇIKTI

    Kargoyu teslim alıp çıktığı sırada gerçekleştirilen operasyonda Cebrail K., yakalanarak gözaltına alındı.

    Kargo kolisinin içerisinde yapılan aramada, çeşitli oyuncaklar içerisinde bulunan pelüş ayıcığın içerisine gizlenmiş 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Aksaray’daki sevgilisine, Hollanda’dan pelüş ayı ile esrar gönderdi #1

    EVİNDE ARAMA YAPILDI

    Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kısa namlulu pompalı tüfek ele geçirildi.

    HOLLANDA’DAN SINIR DIŞI EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

    İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Cebrail K.’nin, 2008 yılında Hollanda’ya gittiği ve 2012 yılında sınır dışı edildiği tespit edildi.

    Aksaray’daki sevgilisine, Hollanda’dan pelüş ayı ile esrar gönderdi #2

    SERBEST BIRAKILDI

    Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edilen Cebrail K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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