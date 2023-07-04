Aksaray'daki üvey anne cinayetinin altından taciz çıktı Üvey annesini otomobil içinde boğarak öldürdükten sonra cesedini sulama kanalına atan sanığın tutuklanmasının ardından olayın detayları ortaya çıktı. Sanığın 6 ay önce üvey annesinin önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızına taciz iddiasıyla tutuklandığı, mahkemedeki savunmasında ise "İntikamımı aldım" dediği öğrenildi.

DHA

İlk evliliğini bitirdi, ikinci kez yuva kurmak istedi.

Ancak şiddetten bir türlü kurtulamadı.

Sonu ölümle biten cinayetin altından taciz çıktı…

Cesedi sulama kanalında bulundu

24 Haziran günüydü…

Aksaray’ın Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edildi

AFAD ekiplerince suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi.

İtiraf etti

Keleş'in 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi.

Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş ve 20 yaşındaki üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti.

20 yaşındaki üvey oğlundan sürekli şiddet görüyordu

Özgür Keleş ifadesinde, “Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım.” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Yavuz Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Şengül Keleş'in cenazesi Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise devlet korumasına alındı.

11 yaşındaki kızını taciz etti

Özgür Keleş’in üvey annesi Şengül Keleş'in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızını taciz etmesi sonrası annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 6 ay cezaevinde tutuklu kaldığı bildirildi.

Öldürülmeden kısa süre önce de anne Keleş'in şikayetini geri alması sonucu Özgür Keleş’in tahliye edildiği, Keleş'in üvey annesini öldürdükten sonra çıkarıldığı mahkemede “İntikamımı aldım” dediği öğrenildi.