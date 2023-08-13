Aksaray'de gelin ve damadın etrafında drift attı: Hayırlı uğurlu olsun kardeşim Trafiğe açık alanda yolun ortasında duran gelin ve damadın etrafında drift atan sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri tebrik mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

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İHA

Trafik magandası dehşeti her gün yeni bir olayla gündeme geliyor...

Aksaray'da dün akşam saatlerinde arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan 26 yaşındaki C.O., konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi.

Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli trafik magandasına bıraktı.

Gelin ve damadın etrafında drift attı

Onlarca kişinin hayatını hiçe saymak bir yana, trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı.

Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hayırlı uğurlu olsun kardeşim"

Özellikle kendi magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak görüntüleri sosyal medyada “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla paylaştı.

Vatandaşı zor duruma soktu

Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı.

Bazı sürücüler magandaya da aldırış etmeden yoluna devam etti.