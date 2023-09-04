Aksaray'ı vuran selde 1 kişi öldü, 1 çocuk kayboldu

Aksaray'da şiddetli yağış sele neden oldu.
Akaryakıt istasyonunun ve onlarca aracın sular altında kaldığı, 1 kişinin öldüğü ve birçok evin göle döndüğü sel felaketinin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gece yarısı valilik binasında bir açıklama yaparak kriz masasını kurduklarını açıkladı.
1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Akşam saat 20.30 civarında Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir. İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir bayan hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Kumbuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Burada kriz masasını oluşturduk ve gözlemlerimize devam ediyoruz. Zaman zaman sahaya bizzat inerek gözlemlerimizi yapıp buradaki çalışmamıza devam edeceğiz. Bunun yanında başta AFAD olmak üzere ekiplerimiz sahada. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. UMKE bize destek verip yardımcı oluyor. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Umarız ki başka her hangi bir durum ortaya çıkmaz. Hava şartlarında bu gece yağmur gözükmüyor. Sabah hafif bir yağmur gözüküyor ki bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Vefat eden vatandaşımıza baş sağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.