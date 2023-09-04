Aksaray'ı vuran selde 1 kişi öldü, 1 çocuk kayboldu Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle akaryakıt istasyonunun sular altında kaldığı, araçların sulara gömüldüğü sel afetinde 1 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Kayıp 1 çocuğu arama çalışmaları da sürüyor.

İHA

Aksaray'da şiddetli yağış sele neden oldu.

Akaryakıt istasyonunun ve onlarca aracın sular altında kaldığı, 1 kişinin öldüğü ve birçok evin göle döndüğü sel felaketinin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gece yarısı valilik binasında bir açıklama yaparak kriz masasını kurduklarını açıkladı.

1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Akşam saat 20.30 civarında Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir. İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir bayan hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kumbuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: