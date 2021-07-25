AKUT derneğini basıp olay çıkardı

Gece geldiği Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) bi randa dernek üyelerine ve binaya saldıran şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki dernek binasının girişinde oturan AKUT üyeleri, içeri giren bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

ARAÇLARA ZARAR VERİP KAPILARI KIRDI

İki çalışan kendilerini binanın içine atarken, araçlara zarar veren şahıs daha sonra dernek binasının kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Dernek çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan Muhammet T. etkisiz hale getirildi. Şahıs daha sonra olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.