Alanya’da 22 yaşındaki Çağla'dan 3 gündür haber alınamıyor

İHA
Tatilcilerin akın akın gittiği Antalya’nın Alanya ilçesinde kolluk kuvvetleri 3 gündür teyakkuzda…
Görevliler, Kurban Bayramı’nın birinci günü kaybolan 22 yaşındaki Çağla Deniz Çağlar’ı arıyor.
Her yerde aranıyor
Alanya'da yaşayan Çağla’dan haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Çağla’nın kaybolduğu gün üzerinde siyah askılı bluz, altında siyah etek ve topuklu ayakkabı olduğu bildirildi.
Deniz Çağla Deniz'in ailesi, kızlarını görenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesini istedi.