Alanya’da 22 yaşındaki Çağla'dan 3 gündür haber alınamıyor En son bayramın birinci günü görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki genç kız, her yerde aranıyor.

İHA Tatilcilerin akın akın gittiği Antalya’nın Alanya ilçesinde kolluk kuvvetleri 3 gündür teyakkuzda… Görevliler, Kurban Bayramı’nın birinci günü kaybolan 22 yaşındaki Çağla Deniz Çağlar’ı arıyor. Her yerde aranıyor Alanya'da yaşayan Çağla’dan haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çağla’nın kaybolduğu gün üzerinde siyah askılı bluz, altında siyah etek ve topuklu ayakkabı olduğu bildirildi. Deniz Çağla Deniz'in ailesi, kızlarını görenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesini istedi.