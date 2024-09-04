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Alanya'da 46 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza

Alanya'da 46 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma denetimlerinde yürüyüş yolları üzerinde yaya trafiğini tehlikeye düşüren 46 motosiklet sürücüsüne toplam 108 bin 209 TL ceza yazıldı.