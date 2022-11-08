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- Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı
Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı
- 08.11.2022 - 15:02
- Güncelleme : 08.11.2022 - 15:15
Antalya'nın Alanya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Öğle saatlerinde mahalleli, bir apartmanın 5'inci katından poşet atıldığını gördü.
Yeni doğmuş bebeği attılar
Poşetin yanına yaklaan vatandaşlar içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine ağlık ve jandarma ekiplerini sevk edildi.
Gürcü anne kız gözaltına alındı
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ismi henüz öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.
Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı VİDEO
Rahat tavırları dikkat çekti
Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
AA'nın aktarımına göre; bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.