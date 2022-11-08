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Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı

Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı

Mahalle sakinleri bir apartmandan aşağıya atılan poşetin içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etti. Ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin Gürcü anne ve kızı gözaltına alındı.