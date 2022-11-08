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    Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı

    Mahalle sakinleri bir apartmandan aşağıya atılan poşetin içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etti. Ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin Gürcü anne ve kızı gözaltına alındı.
    • 08.11.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:15
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    Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Öğle saatlerinde mahalleli, bir apartmanın 5'inci katından poşet atıldığını gördü.

    Yeni doğmuş bebeği attılar

    Poşetin yanına yaklaan vatandaşlar içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti.

    İhbar üzerine olay yerine ağlık ve jandarma ekiplerini sevk edildi.

    Alanya da 5 inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı #1

    Gürcü anne kız gözaltına alındı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ismi henüz öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

    Alanya'da 5'inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı VİDEO


    Alanya da 5 inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı #2

    Rahat tavırları dikkat çekti

    Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

    AA'nın aktarımına göre; bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

    Alanya da 5 inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı #3

    Alanya da 5 inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı #4

    Alanya da 5 inci kattan atılan poşetin içinden yeni doğmuş bebek çıktı #5


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