Antalya'da gurbetçiyle kavga olayının ardından teknelerden birinin ruhsatı iptal edildi Gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri sürülen kavgaya ilişkin iki tur teknesinden belediye ruhsatına ve işyeri açma ruhsatına sahip olan “Macellan” isimli tekne belgeleri süresiz olarak iptal edildi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri sürülen 6 kişinin arasında çıktı.

Grup, gurbetçi gence sopalarla acımasızca vurdu.

Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre karşı tarafa direndi.

1 teknenin ruhsatı iptal edildi

Olayın ardından kavgaya ilişkin iki tur teknesinden belediye ruhsatına ve işyeri açma ruhsatına sahip olan “Macellan” isimli tekne ile ilgili işlem yapıldı.

Teknenin belgelerin süresiz olarak encümen kararınca iptal edildiği, Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne “Larsense” için de ilgili bakanlık ile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibinin yapıldığı açıklandı.

"İş yeri açma ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi bulunmaktadır"

Belediye Encümeninden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: