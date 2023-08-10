Antalya'da gurbetçiyle kavga olayının ardından teknelerden birinin ruhsatı iptal edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri sürülen 6 kişinin arasında çıktı.
Grup, gurbetçi gence sopalarla acımasızca vurdu.
Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre karşı tarafa direndi.
1 teknenin ruhsatı iptal edildi
Olayın ardından kavgaya ilişkin iki tur teknesinden belediye ruhsatına ve işyeri açma ruhsatına sahip olan “Macellan” isimli tekne ile ilgili işlem yapıldı.
Teknenin belgelerin süresiz olarak encümen kararınca iptal edildiği, Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne “Larsense” için de ilgili bakanlık ile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibinin yapıldığı açıklandı.
"İş yeri açma ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi bulunmaktadır"
Belediye Encümeninden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olaya karıştığı tespit edilen ve belediye ruhsatına ve iş yeri açma ruhsatına sahip olan teknelerden 'Macellan' ile ilgili belgeler süresiz olarak encümen kararınca iptal edilmiştir.
Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekne 'Larsense' için de ilgili bakanlık ile yazışmalara başlanarak belgelerinin iptalleri yönünde sürecin takibi yapılmaktadır.
Bilindiği üzere her iki tekne de kaymakamlık makamının oluru ile belediye zabıtası tarafından mühürlenerek 30 gün boyunca ticari faaliyetten men edilmişti. Mühürlenen teknelerden 'Macellan' belediye iş yeri açma ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi bulunmaktadır.
'Larsense' adlı teknenin ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme ruhsatı bulunmaktadır. Bazı basın yayın organlarında mühürlenen teknelerin halihazırda kaçak ve ruhsatsız şekilde çalıştıkları yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.