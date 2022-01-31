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    Alanya'da heyelan sonrası yola kaya parçaları düştü

    Bayır mevkisinde meydana gelen toprak kaymasının ardından düşen kaya parçaları, yolun 5 saat süreyle ulaşıma kapanmasına neden oldu.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 16:40
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    Alanya'da heyelan sonrası yola kaya parçaları düştü

    Hafta sonu Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Gece saatlerinde etkisini artıran yağmurdan dolayı Alanya-Gündoğmuş kara yolunda, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Bayır mevkisinde toprak kayması oldu.

    Yola düşen kaya parçaları, ulaşımı engelledi. Karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla yol, 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

    YOL TEMİZLENDİ

    Bayır Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yılmaz, "Gece saatlerinde yola kaya düşmüş. Sabah kara yollarına gerekli bilgiyi verdik, ekipler hemen müdahale etti ve yol açıldı. Zaten yol trafiğe tamamen kapalı değildi. Sadece büyük araçlar geçemiyordu. Karayolları'nın çalışması sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgenin temizliğini gerçekleştirdi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

    Alanya da heyelan sonrası yola kaya parçaları düştü #1


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