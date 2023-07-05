Alanya’da kavga: İsveçli Jennie, ölen eşi için adalet istedi

DHA

İsveç vatandaşı eşi Jennie Henrikson Süngü ile Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde oturan Eyyüp Süngü, 15 Mayıs'ta kuzeni Serhat K. ile buluşup, gezdikten sonra evinin önüne geldi.

Bu sırada 41 yaşındaki Süngü ile yan komşusu E.K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile evin önüne, E.K.'nin oğlu Uğur Kılınç ile arkadaşı H.A. da geldi.

Çıkan kavgada Eyyüp Süngü, başına darbe alarak yaralandı.

Gerginliğin artması ile çevredekilerin çağırdığı jandarma, kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

Eyyüp Süngü ile Serkan K. hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Süngü, 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Uğur Kılınç ise işlemleri sonrası tutuklandı.

Kavga sırasında markette olan 48 yaşındaki Jennie Henrikson Süngü, yaşadıklarını söyledi anlattı:

Gece saatlerinde markete gittim. Eve döndüğümde eşim 3 kişi ile tartışıyordu. Tartıştığı kişiler, komşularımızın akrabalarıydı. Araya girmeye çalıştım ama beni ittirdiler ve yere düştüm. Kalktığımda eşimin kafasında kan vardı. Bu kişilerin en büyük cezayı almalarını istiyorum. Şu an biri hakkında işlem yapıldı ama 3 kişilerdi. Tek başıma kaldım. Oturum iznim bitti. Hayatımı burada kurdum, eşimden başka kimsem yoktu. Hepsinin en büyük cezayı almalarını istiyorum.